Ilgiorno.it - Antonio Aldeghi morto a Oggiono, investito mentre andava a fare il volontario in Rsa: “Una persona dal cuore d’oro”

(Lecco), 27 gennaio 2025 –stava attraversando la strada per andare alla vicina casa di riposo. Ogni giorno infatti cometrascorreva qualche ora con gli anziani ospiti della Rsa della Fondazione Luigi e Rosa Sironi di, dove abitava. Li assisteva, teneva loro compagnia, scambiava con loro quattro chiacchiere. “Unacon und'oro”, lo ricordano tutti con affetto e stima nella cittadina brianzola.aveva 84 anni. Abitava nella case comunali. L'incidente Questa mattina, dopo il caffè espresso al bar, stava per raggiungere appunto la casa di riposo.attraversava la Sp 51 La Santa nel tratto di via Papa Giovanni XXIII che taglia in due il paese, il conducente di un suv Alfa Romeo Stelvio lo ha però. L'incidente è successo poco prima delle 8.