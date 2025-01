Ilfattoquotidiano.it - “Alvaro Vitali? Mi hanno scritto ‘hai fatto bene a sceglierlo, poverino'”: la confessione di Carlo Verdone sull’arrivo dell’attore di “Pierino” in Vita da Carlo 4

“Sui social mi’. Ma io non l’ho preso perché ‘’, per me funzioni o non funzioni. E lui funzionava”., dal set della quarta e ultima stagione di “da”, racconta così le reazioni all’annuncio del ritorno di, l’iconico interprete di, lontano dalle scene da anni., impegnato nelle riprese presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha svelato cheera già stato scelto per la seconda stagione, ma aveva dovuto rinunciare per motivi di salute: “Per i nuovi episodi siamo riusciti a trovare il ruolo giusto: interpreta un sogno che diventa un incubo. Un incubo perché in realtà rappresenta la paura di non lavorare più”, ha svelato il regista romano. “Mi ha ringraziato dicendomi che l’atmosfera della scena lo ha riportato nel mondo di Fellini“.