Tvzap.it - Addio a Mario, l’Italia perde un grande: aveva lavorato anche al cinema e in Tv

Leggi su Tvzap.it

unale in Tv. Cordoglio nel mondo dell’artigianato campano per la perdita diFlorio, maestro parrucchiere scomparso all’età di 86 anni. Grazie alla sua forte passione, Florio è ricordato come uno dei più grandi: abile nel mantenere vive le tradizioni ma con l”intraprendenza necessaria per portare costantemente innovazione nel suo campo. (.)Leggi: Eleonora Giorgi e il tumore, i figli: “La accompagneremo, non possiamo fare più nulla”Leggi: Kate Middleton, la notizia bomba sul suo ritornoFlorio, maestro parrucchiereLa carriera diFlorio nel mondo dei parrucchieri iniziò quandoappena 10 anni e diede i suoi primi colpi di spazzola nel salone di Ciro Tesselli. Il sodalizio fu provvidenziale per la sua crescita, ma Florio ci mise del suo: riuscì ad assimilare e far suoi gli insegnamenti del maestro dando loro la direzione verso progetti personali ambiziosi.