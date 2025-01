Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, esiste un problema? Thiago Motta chiaro in conferenza: la sua replica alle domande sul serbo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24unlegato al numero 9non le manda a dire in: la sua rispostaIntervenuto instampa dopo la sconfitta di Napoli, cosìha parlato della situazione in casaper DusanNERVOSO – «Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo tipo. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono».LASTAMPA COMPLETA DIPOST NAPOLILeggi suntusnews24.com