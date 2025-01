Isaechia.it - Verissimo, le prime immagini delle 100 ragazze scese per corteggiare Gianmarco Steri: la reazione di Martina De Ioannon

Nel corso dell’odierno appuntamento consono state mostrate in anteprima lecento donne che si sono presentate per il tronista.“Ci sono state ottomila corteggiatrici”, ha esordito la conduttrice Silvia Toffanin, che ha dunque mostrato il filmato aDee Ciro Solimeno, ospiti in studio (QUI l’intervista). L’ex tronista, che ha scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciro, ha ammesso che il successo dell’ex corteggiatore non sia affatto una sorpresa per lei. “Me lo aspettavo.Una cosa del genere non si è mai vista e, conoscendolo un pochino, penso non se lo aspettasse neanche lui”, le sue parole.A seguire, la nuova coppia ha commentato la salita sul trono di. Nello specificoha dichiarato:E’ un ragazzo molto umile, non pecca di troppa sicurezza, quindi era un po’ in difficoltà.