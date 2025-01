Cityrumors.it - Tumore al colon sempre più diffuso tra i giovani: i sintomi e come prevenirlo

La diffusione delaltra iè un tema approfonditamente trattato in medicina, ecco quali sono iIlalsta diventando un problemapiù grande. Stando a quanto emerge dai dati svelati dai ricercatori, questo sarebbe in netto aumento tra gli under 35. Una tendenza che, ovviamente, sta preoccupando e non poco nel mondo della medicina dove sono partite le ricerche per individuarne cause e possibili cure o prevenzioni.alpiùtra i: i– Cityrumors.itTra idel cancro al, i più comuni sono: sanguinamento rettale, dolore addominale, cambiamenti nelle abitudini delle feci, perdita di peso, anemia e affaticamento, è in aumento in tutte le fasce d’età.svelato da uno studio pubblicato sulla rivista Neoplasia negli scorsi giorni.