TS – grave che sia sempre lo stesso problema

2025-01-26 12:08:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport:L’inspiegabile crisi di KoopLa costruzione di un ciclo vincente, com’è nei programmi della società e del tecnico, parte anche dalla formazione di una mentalità juventina, che è quanto di più lontano possa esserci da un’autoassoluzione dopo una sconfitta, reputandola quasi inevitabile visti i precedenti (con tutto il rispetto, è un ragionamento da Spezia). Nessuno ha mai chiesto a questa Juve di vincere lo scudetto, ma ora, con la qualificazione Champions tutta da conquistare, il rischio è di buttare via questa stagione e la prossima. Motta dice di non essere preoccupato e allora lo deve essere la società, che deve aiutarlo (e lui deve farsi aiutare) non solo con gli acquisti. Il gol di Kolo, nel primo tempo, sembrava l’incipit di una favola di calciomercato, ma nella sconfitta del Maradona e nei sedici punti di distacco dal primo posto, si legge invece lo spietato racconto dell’inconsistenza di Douglas Luiz e dell’inspiegabile crisi di Koopmeiners, inghiottito da un buco nero calcistico da cui Motta pare incapace di tirarlo fuori.