Sicurezza la percezione e la risposta

“Io ho paura a camminare per strada di sera e di pomeriggio mi chiudo in negozio. Perché vedo tanta gente fuori di sé, drogata o ubriaca”, dice Marzia. “Bologna è tra le città più insicure d’Italia, dicono alcuni numeri. In realtà, il dato più preoccupante riguarda quei piccoli gruppi criminali formati perlopiù da ragazzini, i quali ormai fanno più paura dei ladri adulti”, afferma Massimiliano. Solo solo due delle testimonianze raccolte fra residenti e commercianti dal Carlino che domenica ha dato il via a un’iniziativa per dar voce ai cittadini. Quello della, anzi dell’in, è uno dei temi centrali degli ultimi anni sotto le Due Torri. Non a caso Bologna, che nella classifica sulla qualità della vita del Sole24Ore si colloca sempre nelle prime posizioni, nel capitoloè in fondo alla graduatoria.