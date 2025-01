.com - Serie C / Un’ottima Vis subisce la rimonta della Ternana

I ragazzi di Stellone, in vantaggio con Cannavò, subiscono il ritorno dei rossoverdi che ribaltano la gara con Cianci e Donati. Nel finale, espulsi i due tecnici Abate e StelloneVallesina, 26 gennaio 2025 – Giornata di campionato dedicata alla Memoria, grazie alla lodevole iniziativa di AIAC eC per ricordare la Shoah, celebrando il giornoMemoria in occasione delle partite valide per il 24mo turno. In particolare, tutti i tecniciLegaPro e i rispettivi vice, prima del fischio d’inizio delle gare, riceveranno una copia del libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”. Al tempo stesso, sui led di bordocampo apparirà la celebre frase dello scrittore: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario». Perchè soltanto tramite l’esercizio quotidianomemoria può essere evitato il ripetersi degli orrori del passato, trasmettendo alle nuove generazioni i valori da tutelare in futuro.