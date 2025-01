Panorama.it - Sanremo 2025: i duetti della serata delle cover

Prende forma la lista deiche animeranno il venerdì all'Ariston. Quello deiè da anni il momento migliore del Festival, se non altro perché i brani in gara escono di scena (senza rimpianti, vista la qualità generalecanzoni) e i partecipanti al Festival si uniscono ad altri artisti. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma salvo piccole variazioni, il programma prevede Simone Cristicchi insieme ad Amara per rileggere La Cura di Battiato, mentre Achille Lauro salirà in scena con Elodie. Sembra definitivamente confermata l'accoppiata Fedez - Marco Masini sulle note di Bella stronza. Emis Killa ospiterà Lazza, mentre Shablo, Gue, Tormento e Joshua si uniranno a Neffa nella sua Aspettando il sole. Con Brunori Sas si esibiranno Riccardo Sinigallia e Antonio Dimartino: il brano scelto è L’anno che verrà di Lucio Dalla.