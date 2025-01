Oasport.it - Quando iniziano i Mondiali di sci alpino 2025? Orari giornalieri, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

La 48ma edizione deidi sciandrà in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio: prima settimana dedicata a parallelo e specialità veloci, seconda parte con combinata e discipline tecniche. Undici i giorni di gare per altrettanti titoli da assegnare, giorno di riserva lunedì 10 febbraio per eventuali recuperi.Italia che partirà con grandissime ambizioni soprattutto al femminile: Federica Brignone e Sofia Goggia sono in forma smagliante e partiranno favorite in velocità, ma per quanto riguarda la valdostana anche in gigante. Più difficile al maschile ma attenzione a Dominik Paris e Mattia Casse in velocità.Le gare deidi scisaranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la direttasarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.