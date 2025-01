Anteprima24.it - Pietrelcina, Scocca: “Il sindaco mischia le carte. La legge speciale non è compensazione”

Tempo di lettura: 3 minutiDopo la notizia dell’emendamento presentato in Senato dal Sen. Domenico Matera per prorogare laper, arriva la replica del capogruppo di Minoranza di, Alessio Ermenegildo, alle dichiarazioni deldiSalvatore Mazzone, che ieri aveva affermato che laperfosse intesa come unaper i minori trasferimenti statali ricevuti dal Comune negli ultimi anni.“Le dichiarazioni deldi, purtroppo, evidenziano ancora una volta il tentativo dire le– afferma– ed è sorprendente che, dopo così tanto tempo in Amministrazione, non si accorga della differenza fondamentale tra lae i trasferimenti statali.