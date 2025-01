Quotidiano.net - Musk: “La Manica si deve chiamare canale George Washington”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 gennaio 2025 – Dopo il Golfo del Messico che diventa Golfo d’America grazie a un ordine esecutivo firmato da Donald Trump, la nuova provocazione del suo braccio destro Elonè che ildelladovrà essere ribattezzato. "Nuovo nome per l'acqua che separa l'Inghilterra dalla Francia:Washinton", ha scrittosu X pubblicando anche una cartina geografica. Trump ha voluto ribattezzare il tratto di mare tra la costa sud degli Stati Uniti e la costa del Messico in onore della "grandezza americana". La dizione di 'Golfo del Messico' era in uso dal 16mo secolo. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha già fatto sapere che "per noi continuerà a essere Golfo del Messico e anche il mondo intero continuerà a essere Golfo del Messico".