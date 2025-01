Tpi.it - Mina Settembre 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Leggi su Tpi.it

3: leQuesta sera, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi3, lastagionefortunata serie tv con protagonista Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco. Anche lastagione è stata girata a Napoli, in particolare sul lungomare e nel centro storicocittà. Le riprese sono state effettuate tra l’inverno e la primavera del 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, dal titolo “L’odio”, Titti è tornata a Napoli, ma non per una semplice visita di piacere. Ha bisogno dell’aiuto di Irene per sporgere denuncia contro un hater che inonda di insulti il suo blog “Mamma Esaurita”. Ma c’è un problema: l’hater è un minorenne.