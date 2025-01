Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Vinatzer rinasce e sogna la rimonta da podio!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.21. E’ DIETRO PINHEIRO BRAATHEN! L’azzurro è secondo quando mancano due atleti al via. Pinheiro Braathen è terzo a 19 centesimi da Noel, con qualche frenata di troppo nel finale. Ora Amiez che ha 23 centesimi di vantaggio su Noel14.20: Pinheiro Braathen all’intermedio ha 7 centesimi di ritardo14.19: Un campione il francese Noel che riesce a gestire al meglio la seconda parte di gara e mantiene 9 centesimi di vantaggio! Nella giornata in cui tanti rivali per la coppa sono usciti lui trova una buonissima gara. Ora Pinheiro Braathen14.18: Noel all’intermedio ha 34 centesimi di vantaggio14.17: E’ dietro anche lo svizzero Nef! 35 centesimi di ritardo, quinto posto eè nella top 5! Ora Noel che ha 56 centesimi di vantaggio su14.