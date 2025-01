Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro. Le piemontesi riusciranno ad ostacolare la capolista?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Nella gara d’andata, disputata il 10 novembre,è partita forte vincendo il primo per 25-16 e spuntando il secondo per 25-23. Le ragazze di Santarelli hanno perso il terzo parziale con il medesimo punteggio prima di chiudere la pratica nel quarto set per 25-21.17.46è una delle tre squadre in grado di strappare un set ain questa Serie A1. In questo campionato le campionesse del mondo hanno ceduto due set a Roma, uno all’andata ed uno al ritorno, uno alleed uno a Vallefoglia.17.43 La settima giornata di ritorno della serie A1disi chiude con la sfida tra la Prosecco Doc Imocoe la Reale Mutua Fenera’76. Leproveranno a mettere in difficoltà lacome fatto nella gara d’andata.