La geopolitica secondo Donald Trump | cosa prevedono i piani del tycoon per la Striscia di Gaza e la Groenlandia

Dislocare un milione e mezzo di persona daverso i Paesi arabi. Puntare sul presunto consenso dei cittadini dellaper annettere l’isola agli Stati Uniti.Ladelper ladie la(ANSA FOTO) – Notizie.comSono questi in estrema sintesi isu cui si sta concentrando in queste ore il neo presidente statunitense. A poco meno di una settimana dal suo insediamento, ilsta spostando (o sta provando a farlo) gli equilibri geopolitici del mondo intero.Partiamo proprio dal caso delladi. Il territorio è stato per oltre un anno al centro di un acceso conflitto tra Israele e l’organizzazione palestinese di Hamas. Attualmente è in atto una tregua che dovrebbe durare 42 giorni.