Kukla Esce l’Album d’Esordio Cose dell’Amore e il Singolo La Verginità

Uscito venerdì 24 gennaio, sulle piattaforme digitali e su tutti i digital stores “” (Maninalto!),di. Da oggi in rotazione radiofonica il“La”.La Bellezza di Dire Ciò che si Prova percon” e il“La”Da venerdì 24 gennaio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei digital stores l’attesissimo album di, “” (Maninalto!). In rotazione radiofonica, il“La” segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale per l’artista.Un Viaggio Intenso nel Cuore” è un viaggio profondo e sincero nelle sfumature più oscure e luminose del sentimento più potente. Con brani come “Parole più belle”, “”, “Fatima” e “Formula Uno”,esplora il dolore e la bellezza che caratterizzano l’amore in tutte le sue forme.