Scuolalink.it - Inserimento “a pettine” nelle GPS: la Corte d’Appello di Perugia ordina l’assunzione di un docente

Leggi su Scuolalink.it

Una recente sentenza delladiha stabilito un precedente importante per i docenti inseritiGraduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il tribunale ha riconosciuto l’illegittimità dell’“in coda” anziché “a” nei cosiddetti elenchi aggiuntivi e ha condannato il Ministero ad assumere il. Questo episodio solleva questioni rilevanti sulla gestione delle graduatorie e sul rispetto del principio di merito. Gli elenchi aggiuntivi alle GPS: cosa sono? Gli elenchi aggiuntivi rappresentano una modalità d’GPS di prima fascia per i docenti che ottengono l’abilitazione o la specializzazione in anni intermedi rispetto al biennio di vigenza delle graduatorie. In questi casi, è possibile inserire la propria candidatura per gli elenchi aggiuntivi della prima fascia, anche dopo la scadenza iniziale per l’aggiornamento o la presentazione delle domande, indipendentemente dal punteggio.