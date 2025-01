Gamberorosso.it - In provincia di Siracusa una famiglia ha trasformato un bar di paese in una pasticceria con grandi lievitati

Chissà se Don Salvatore, nel districarsi amabilmente tra una cassata e un mazzo di carte da prestare ai suoi clienti abituali, radunatisi ai tavolini del suo bar per rifocillarsi al termine di una giornata passata nei campi, avrebbe mai immaginato che il piccolo di casa, Francesco - per tutti Franco, all’epoca garzone di bottega - sarebbe stato in grado quarant’anni dopo di portare alto in giro per l’Italia, grazie all’arte pasticcera e ai suoi, il nome di quel piccolosiciliano dimenticato.La storia dellaNuova DolceriaLa nostra storia comincia da Ferla, borgo della Sicilia orientale di 2500 anime indi, nel cuore dei Monti Iblei, un territorio scarsamente abitato e poco conosciuto ma che al suo interno annovera tesori nascosti come le splendide chiese barocche di pietra bianca e la Necropoli di Pantalica, patrimonio dell’Unesco dal 2005, situata a pochi chilometri dal centro cittadino.