"È con grande piacere che io, Victor C. Major, 27° Gran Maestro Venerabile, do il benvenuto al nostro nuovo membro della Famiglia Prince Hall". La nuova affiliazione con tutti gli onori a Maestro Massone di una delle più antiche logge massoniche americane è quella Joe Biden. L'ex presidente è stato il secondo, dopo John Fitzgerald Kennedy, Capo dello Stato americano ad essere di confessione cattolica. E la Chiesa di Roma, da oltre un secolo, condanna l'adesione alla massoneria con la più grave delle pene per chi professa il cattolicesimo: la scomunica latae sententiae, cioè di fatto.