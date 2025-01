Bergamonews.it - Il miglior regalo per Gasperini: Retegui ha ripreso a segnare e non smette più

Contro la Juventus: gol. Contro il Napoli: gol. Contro lo Sturm Graz: gol. Contro il Como: doppietta. Dal rientro in campo dopo l’infortunio al retto femorale che gli ha fatto saltare la Supercoppa Italiana in Arabia, Mateohae non sembra aver alcuna intenzione dire.Sei col destro, cinque di sinistro, cinque di testa, se parliamo solo dei 16 gol che ha realizzato in questa Serie A. L’attaccante italo-argentino, capocannoniere del campionato, ha portato all’attacco nerazzurro quel qualcosa che mancava dai tempi delDuvan Zapata: presenza dentro l’area di rigore. Quella che per caratteristiche i suoi “predecessori”, Scamacca e Hojlund, non garantivano — o quantomeno, non con la sua costanza.Limitando l’analisi statistica alla sola Serie A, la distanza di tiro dalla porta media del centravanti nerazzurro è di 12,7 metri.