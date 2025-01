Ilrestodelcarlino.it - Il flautista Griminelli: "Tornare in Duomo è un’emozione enorme"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Maria Silvia Cabri Riflettere sulle sofferenze del nostro tempo e sul desiderio di pace e riscatto di giovani artisti: questo il filo conduttore del tradizionale ‘Concerto di San Geminiano’ che si terrà stasera alle 21 neldi Modena. Ospite d’onore della serata, ilAndrea. L’evento (che sarà trasmesso in diretta su Trc e TVQui), ideato e organizzato da Maria Carafoli insieme a Fabio Ceppelli, ha anche un intento solidale: le libere offerte raccolte insaranno, infatti, devolute a una diocesi ucraina in stretto contatto con l’arcivescovo di Modena, monsignor Castellucci. Maestro, come si presenterà stasera il concerto? "Premetto che è un grande onore per me suonare con la direttrice Oksana Lyniv, che riveste un ruolo importante per la cultura italiana, anche giovanile.