Oasport.it - Gut-Behrami si sblocca nel superG di Garmisch e riapre la lotta per la Coppa. Brignone ancora sul podio

Lara Gut-siin questa stagione e piazza la sua prima vittoria neldi. Una gara rimasta in dubbio questa mattina per le condizioni del meteo, con la forte nevicata della notte e la pioggia al traguardo. Alla fine dopo un slittamento di quindici minuti, la gara è ufficialmente partita e ha visto così la svizzera tornare al successo che le mancava daldi Kvitfjell del marzo dello scorso anno.Una vittoria anche pesante in ottica non solo classifica di specialità, dove consolida il suo pettorale rosso, ma soprattutto nel duello a distanza con Federicain quella generale, con l’italiana che ora conserva 77 punti di vantaggio sull’elvetica. In mezzo alle due oggi si è anche inserita la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, sempre mine vagante nelle gare veloci, seconda al traguardo con 35 centesimi di ritardo dalla vincitrice.