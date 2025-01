Lanazione.it - Gea con My Sinergy. Biancorossi a Scandicci

Turno casalingo abbordabile per la Gea Grosseto. Oggi, per la prima giornata del girone di ritorno di Divisione 1, i ragazzi di coach Marco Santolamazza ospitano il MyBasket, formazione di San Giovanni val d’Arno, che occupa la quart’ultima posizione in classifica, ma che ha solo 4 punti in meno dei grossetani. La classifica del girone B infatti è cortissima, con molte formazioni racchiuse in pochi punti. "E’ una partita da approcciare bene – spiega coach Marco Santolamazza -, dobbiamo cercare di fare risultato. Giochiamo in casa e perché seguiranno partite fuori casa contro le prime della classe. Dobbiamo fare più punti possibile. Siamo carichi, siamo sereni dopo la vittoria del turno scorso. Ritroviamo Scurti dalla squalifica. Ci siamo allenati bene e siamo pronti. Loro sono una formazione ostica, però vanno presi con le molle.