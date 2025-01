Terzotemponapoli.com - Garnacho al Chelsea? Il calciatore avrebbe espresso il desiderio di approdare al Napoli”

: questa mattina il direttore sportivo del, Manna, è atteso da un’ulteriore call per valutare se il Manchester United abbia intenzione di abbassare le proprie richieste economicheIlsi prepara ad affrontare l’ultima settimana disponibile di questa sessione invernale di calciomercato. Resta ancora un obiettivo fondamentale da raggiungere: trovare un sostituto all’altezza di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sono giorni cruciali per la trattativa legata ad Alejandro, una pista che sembrava essersi raffreddata ma che non è ancora del tutto sfumata.Ilcontinua a insistere per il giovane talento argentino, ma la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi determinante., infatti,ildiale di vestire la maglia azzurra nello stadio Diego Armando Maradona.