Ilrestodelcarlino.it - E’ il guizzo dell’ex che fa decollare il Carpi

1 SPAL 0(4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Cecotti; Casarini, Contiliano (22’st Campagna), Figoli (24’st Amayah); Puletto (39’st Saporetti); Cortesi (39’st Calanca), Gerbi (22’st Sall). A disp. Theiner, Lorenzi, Calanca, Verza, Rigo, Visani, Mandelli, Saporetti, Stanzani. All. Serpini. SPAL (4-3-3): Galeotti; Calapai, Arena, Nador, Mignanelli; Zammarini, Awua (21’st El Kaddouri), Haoudi; D’Orazio (21’st Spini), Antenucci, Rao (40’st Karlsson). A disp. Melgrati, Meneghetti, Bachini, Ntenda, Fiordaliso, Bruscagin, Kane, Banaga, Radrezza, Contè. All. Dossena. Arbitro: Cerbasi di Arezzo Reti: 22’ Contiliano Note: spettatori paganti 1480 (non validi gli abbonamenti). Espulso al 37’st Mignanelli per doppia ammonizione e Haoudi a fine gara. Ammoniti Arena, Nador, mister Dossena, Mignanelli, Rossini, Sorzi.