Pronosticipremium.com - Dybala in panchina, Soulé scalpita: Ranieri verso la staffetta argentina

Leggi su Pronosticipremium.com

È di fondamentale importanza il match che la Roma si appresta a giocare contro l’Udinese, con fischio d’inizio in programma oggi, alle ore 15, al Bluenergy Stadium. Proprio in Friuli è arrivato l’ultimo successo in trasferta dei giallorossi, che dopo una serie infinita di risultati negativi dovrà ritrovare i tre punti lontano dall’Olimpico. Troppo importante riuscire a battere i bianconeri per provare ad avvicinarsi un po’ alla zona europea.La sconfitta della Juventus ed il pareggio del Bologna impongono infatti una vittoria, che permetterebbe di accorciare la distanza sulle dirette contendenti. Nonostante la sfida sia decisamente delicata,potrebbe essere costretto a cambiare qualche sua scelta iniziale soprattutto visto il calendario fitto di queste settimane. Più di un’ipotesi sarebbe quindi lasulla trequarti, conpronto a tornare dal 1?.