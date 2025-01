Inter-news.it - Bergomi: «Le 2 punte dell’Inter stanno dominando, pure altruisti»

Lo Zio Beppe ha elogiato le due, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. L'ex difensore non ha dubbi. DOMINANTI – Beppe ha parlato a Sky Calcio Club subito dopo la vittoria contro il Lecce per 4-0. Le sue parole sui due attaccanti nerazzurri: «Il doppio minutaggio gli dà il risultato maggiore, penso che solo ad inizio secondo tempo dove Sommer ha fatto qualche parata, ha avuto un leggero calo, ma le due. Lautaro Martinez è ritornato e Thuram fa giocate incredibili, inoltre sono, non vogliono trovare solo il gol ma anche l'assist per il compagno messo meglio. E questo è molto importante».