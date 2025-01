Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta sedicesima puntata

Anticipazionidi domenica 26 gennaioMaria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata venerdì.E’ tempo di sfide per il cantante Deddè e il ballerino Dandy, chiamati a difendere il loro banco nella scuola. E poi le gare, che stabiliranno i migliori ma soprattutto gli ultimi classificati, condannati alle sfide nella prossima.Ospiti musicali Benji e Fede, mentre a giudicare le prove – tra gli altri – Fred De Palma ed Enrico Nigiotti per il canto e Fabrizio Mainini per il ballo.Davide Maggio.