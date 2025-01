Oasport.it - Volley, Verona ribalta il pronostico: rimonta Perugia da 0-2 e si regala la prima finale di Coppa Italia

ha confezionato un’autentica impresa e ha sconfittonella semidella2025 dimaschile. Gli scaligeri partivano ampiamente sfavoriti contro i detentori del trofeo e Campioni d’, sono andati sotto per 2-0 e poi si sono resi protagonisti di una grandiosatramortendo la corazzata umbra al tie-break.I ragazzi di coach Rado Stoytchev si sono imposti per 3-2 (22-25; 26-28; 25-14; 25-19; 15-12) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e si sono così qualificati all’atto conclusivo della competizione: alla loropartecipazione alla Final Four, gli scaligeri si sono subito meritati la possibilità di lottare per la conquista del trofeo e domani (domenica 26 gennaio, ore 15.15) torneranno in campo per affrontare la vincente del confronto tra Trento e Civitanova.