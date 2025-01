Romadailynews.it - Trovato fossile di pterosauro con un morso di coccodrillo sul collo

Secondo uno studio appena pubblicato sul Journal of Paleontology è stato portato alla luce in Canada ildi un giovanerisalente a 76 milioni di anni fa, che recava suli segni di undi una creatura simile ad un.La vertebra del rettile volante, scoperta nel Dinosaur Provincial Park di Alberta – dove sono state fatte alcune delle più importanti scoperte di fossili di dinosauri – porta un segno di puntura circolare largo quattro millimetri, che potrebbe essere stato inflitto da un dente di. A suggerirlo un gruppo internazionale di ricercatori del Royal Tyrrell Museum of Palaeontology (Canada), dell’Università di Reading (Regno Unito) e dell’Università del New England (Australia) che affermano che “questa rara prova fornisce informazioni sulle dinamiche predatore-preda nella regione durante il periodo Cretaceo”.