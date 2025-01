Bergamonews.it - T1, prolungamento Albino-Vertova: pronta la domanda per il fondo di 230 milioni di euro

. Le firme sono state messe tutte e laè praticamente. Manca davvero poco, questa volta, perché il progetto deldella linea della Teb, da, veda la luce. Certo, la procedura è lunga e la questione è sul tavolo dei Comuni della Valle Seriana e della Comunità Montana praticamente da una vita. Senza contare, poi, che la burocrazia non aiuta, così come la lungaggine nella compilazione delle carte.Ma questa volta pare davvero di essere di fronte ad una svolta. L’iniziativa, di cui si è ripreso le fila in maniera compiuta già prima della tornata elettrorale di giugno 2024, ha finalmente potuto godere dell’unità d’intenti delle amministrazioni coinvolte, protagoniste dell’operazione, al punto che le firme dei sindaci di, Gazzaniga, Cene, Fiorano, Nembro, Selvino, Leffe esono state messe nero su bianco e il 31 gennaio la richiesta verrà spedita al Mit, il Ministero dei Trasporti.