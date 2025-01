Oasport.it - Startlist inseguimento maschile biathlon Anterselva 2025: orario, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 26 gennaio (ore 14.45) si disputa l’ad, prova valida per la Coppa del Mondo di. Si chiude il lungo fine settimana in terra italiana con l’ultima gara prima dei Mondiali di Lenzerheide, gli atleti scatteranno con i distacchi accumulati nella sprint di venerdì. Il nostro Tommaso Giacomel andrà a caccia del grande colpaccio dopo aver definitivamente svoltato.L’azzurro ha vinto la mass start di Ruhpolding e nella prima gara in Alto Adige ha chiuso in terza posizione, con un distacco di tre secondi dai norvegesi Tarjei Boe e Sturla Holm Laegreid. Il nostro portacolori scatterà con un margine di 18” sull’altro scandinavo Martin Uldal, 19” sull’ucraino Dmytro Pidruchnyi, 24” sullo sloveno Jakov Fak e 25” sul ceco Vitezslav Hornig. In gara anche Didier Bionaz (16mo a 57” dalla vetta), Lukas Hofer (29mo a 1’32”), Elia Zeni (33mo a 1’35”), Daniele Cappellarri (35mo a 1’36”).