Liberoquotidiano.it - Sabotaggi alla rete ferroviaria, si muove l'antiterrorismo: cosa sta succedendo

Un esposto delle Ferrovie dello Stato denunciava "circostanze sospette" dietro gli incidenti anomali riscontrati sulla. E ora a indagare ci pensa l'di Roma. Il Gruppo Fs, nella denuncia depositataDigos della Questura di Roma, ha parlato di "circostanze altamente sospette fornendo orari e luoghi in cui si sono verificati alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza". Motivo per il quale le toghe dell'sono state incaricate di esaminare i dettagli di possibili atti illeciti, nonché di valutare l'impatto che questi eventi potrebbero avere sulla sicurezzae anche sul servizio al pubblico. La decisione di affidare i vari casi a un gruppo di esperti dimostra la gravità con cui è stata considerata la situazione. Non si esclude, dunque, un attacco ostile o azioni deliberatamente volte a danneggiare il trasporto pubblico.