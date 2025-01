Romadailynews.it - Roma: 4 persone arrestate e due denunciate durante controlli all’Esquilino, Tuscolano e Termini

Quattrosono statee duedai carabinieri i carabinieri del Gruppo diun servizio coordinato nel territorio nelle zone comprese tra i quartieri Esquilino ee nell’area della stazione ferroviarianell’ambito delle zone a tutela rafforzata istituite in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Il bilancio dell’attivita’ e’ di 4, 3alla Procura della Repubblica e di 14 notifiche per ordini di allontanamento della Prefettura di. Nello specifico, i carabinieri della compagniaPiazza Dante hanno arrestato un 31enne del Sudan, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dall’addetto alla sicurezza di un negozio in via Gioberti, mentre rubava diversi capi di abbigliamento, privandoli delle relative placche antitaccheggio.