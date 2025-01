Thesocialpost.it - Rapimento neonata, la chat di Rosa Vespa al marito

Leggi su Thesocialpost.it

Non si sarebbe accorto di nulla Acqua Moses, l’uomo arrestato insieme alla compagnaper ildi unapresso la clinica Sacro Cuore di Cosenza. Moses avrebbe scoperto la verità solo con l’arrivo delle forze dell’ordine nella loro abitazione, dove stavano per iniziare i festeggiamenti per il presunto “nuovo nato”.Il 43enne ha dichiarato di aver sempre creduto che la moglie fosse realmente incinta e di non aver mai sospettato nulla, complice la spiegazione fornita dalla donna: l’impossibilità di ricevere visite in clinica a causa di presunti casi di Covid. Dopo l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha disposto la scarcerazione dell’uomo, accogliendo la tesi secondo cui Moses sarebbe stato all’oscuro del