Lanazione.it - Pitti Filati, buone le aspettative per il 2025

Cresce il numero delle aziende pratesi a. La 96a edizione, dedicata alla primavera-estate 2026, si svolgerà dal 28 al 30 gennaio alla Fortezza da Basso a Firenze. Quest’anno partecipano 29 filature (cui si aggiungono altre imprese di settori collaterali e di servizio) contro le 28 di gennaio 2024. In aumento la proporzione degli espositori pratesi sul totale delle imprese presenti in fiera. "Nonostante il momento non brillante - commenta Stefano Borsini, imprenditore del settore, espositore e componente il Comitato tecnico diImmagine - lesono: il successo diUomo, pur con le sue collezioni invernali non pienamente indicative per iper maglieria che si proiettano nella stagione successiva, fa pensare a un risveglio di interesse per prodotti moda di livello elevato".