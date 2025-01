Ilrestodelcarlino.it - "Patrimonio Unesco, vogliamo arrivare in fondo"

Il teatro comunale di Porto San Giorgio candidato per il riconoscimento didell’. Una nomination prestigiosa destinata a valorizzare ad ogni livello la preziosa risorsa culturale qual è il teatro e con esso la città che lo custodisce. E’ ufficiale: il teatro comunale di Porto San Giorgio candidato per l’iscrizione nella lista delmondiale. La decisione è stata assunta nell’ambito di una riunione interministeriale ed ha visto il coinvolgimento diretto degli uffici regionali e dei ministeri per la Cultura e gli Affari esteri. La struttura cittadina è inserita nel più ampio progetto denominato "Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra il 18esimo ed il 19esimo secolo". In un primo momento il progetto ha visto in un primo momento il coinvolgimento di 62 realtà marchigiane.