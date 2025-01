Anteprima24.it - Napoli, colpo scudetto: Juve ko per la prima volta in campionato, Lukaku decisivo

Tempo di lettura: 3 minutiIldi Antonio Conte infligge lasconfitta inallantus di Thiago Motta, vincendo per 2-1 in una serata di grandi emozioni allo Stadio Maradona.La partita si accende subito con occasioni da entrambe le parti. Lantus sfiora il vantaggio al 5’, quando Yildiz, smarcato in area, trova un super Meret a negargli il gol. Ilrisponde con pericolose incursioni di Di Lorenzo e Politano, ma è lantus a colpire peral 43?: un errore di Anguissa diventa un assist involontario per Kolo Muani, che al debutto in maglia bianconera non sbaglia e trafigge Meret con una girata precisa.Il secondo tempo è tutto un altro film. Ilparte subito forte con, ma è Di Gregorio, tra i pali bianconeri, a brillare con una parata miracolosa su undi testa del belga al 50?.