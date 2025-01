Pronosticipremium.com - Milan-Roma Femminile 3-2, Spugna: “Bruttissimo secondo tempo. Annata di alti e bassi”

Non riesce a trovare continuità la, che nel pomeriggio è stata sconfitta 3-2 dal, non dando seguito alla bella vittoria con la Juventus. La formazione diva per due volte in vantaggio ma si fa recuperare e poi superare nel. La difesa al titolo si fa sempre più complicata, con le giallorosse che scivolano nuovamente a dieci punti proprio dalle bianconere.Le parole diAl termine della sfida,si è così espresso ai canali ufficiali del club: “Occasione persa? Credo di si, anche perché abbiamo fatto un ottimo primo. Eravamo in vantaggio, ma poi abbiamo fatto undove ci siamo allungate, abbiamo perso tutti i duelli, le distanze non erano quelle giuste, senza applicazione, senza fare quello che dovevamo, contro una squadra che sa quello che vuole.