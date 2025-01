Sport.quotidiano.net - Mantova con la Samp ancora un pari ma con doppia rimonta

un pareggio inper il, che chiude il primo tempo sotto di due gol con ladoria, ma nella ripresa trova la forza per raddrizzare la situazione e conquistare così un punto di indubbio significato. In effetti una sconfitta interna con i blucerchiati avrebbe avvicinato in modo pericoloso ai play out la formazione di mister Possanzini che, invece, grazie al 2-2 tiene a distanza la compagine di Semplici. Sulla prova dei virgiliani pesanouna volta le ingenuità in fase difensiva, che hanno lasciato via libera alla doppietta di Depaoli, ma, nello stesso tempo, è altrettanto doveroso sottolineare che, nonostante il doppio passivo, il, che sabato 1 febbraio renderà visita al Modena, ha conquistato con volontà e tenacia un risultato positivo di assoluto valore.