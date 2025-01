Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: alle 13.15 il via della fase finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 La qualificazione andata in scena questa mattina non ha riservato sorprese particolari. In campo femminile, la migliore è stata Jonna Sundling, di gran lunga la più veloce del lotto. Tutte le big presenti in loco hanno passato il taglio: ricordiamo che non erano presenti le italiane.12.55 Amici di OA Sport, ben ritrovati allaa tecnica libera in programma a(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di sci di.11.52 La nostrafinisce per il momento qui. Appuntamento13.15 per il viaprova odierna. A tra poco!11.49 Le batterie dei quarti di.PRIMA: Klaebo, Chanavat, Hellweger, Young, Liekari, KaparkalejsSECONDA: Anger, Holmboe, Ogden, Tuz, Alder, GrazTERZA: Grond, Skar, Novak, Pellegrino, Vuorinen, SchoonmakerQUARTA: Riebli, Jouve, Evensen, Naeff, Ticcò, TaugboelQUINTA: Cerny, Svensson, Bourdin, Crv, Maki, Vigants11.