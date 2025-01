Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: alle 10.45 il via delle qualificazioni

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 Inizieranno le donne. Jessie Diggins vuole cercare di ottenere un altro piazzamento di prestigio per consolidare il pettorale giallo: la nordamericana se la dovrà vedere principalmente con la finnica Jasmi Joensuu, leader della classifica di specialità, e le svedesi Jonna Sundling e Maja Dahlqvist. Attenzione a non escludere dalla partita la padrona di casa Nadine Faehndrich.10.30 Si parte fra un quarto d’ora con leriguardanti la prova femminile. Quello di oggi sarà il secondo appuntamento del weekend su queste nevi: ieri è andata in scena la staffetta mista, domani il programma si chiuderà con una venti chilometri a tecnica libera con partenza in linea.10.25 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alladellaa tecnica libera in programma a(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di sci di