Legge elettorale, Tajani “Sì a proporzionale ma in ambito coalizione”

ROMA (ITALPRESS) – “Non si illudano a sinistra che noi abbandoniamo il centrodestra per un sistemadiverso. Sono favorevole al sistemacon le preferenze però in undi. Se devo dire quello che penso, bene le liste dei vari partiti con i candidati e con le preferenze, ma certamente non abbandoneremo il bipolarismo, noi siamo figli dell’uomo che lo ha inventato in questo Paese”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, nel corso di un evento organizzato da Forza Italia a Milano. “Siamo come Ulisse, non ci facciamo condizionare dalle sirene, che spesso sono stonate, perchè stiamo bene dove stiamo fieri e convinti di essere l’anima liberale, europeista e atlantista delladi centrodestra che senza di noi non sarebbe ancorata a queste posizioni”, ha aggiunto