Il successo di Blue Box ha superato le aspettative

Uno dei nuovi anime di Netflix più apprezzati sta registrando esaurimenti nelle vendite del suo manga. Non è un segreto che Netflix stia sempre più orientando la sua offerta di streaming verso il mondo degli anime. Negli ultimi anni, la piattaforma ha acquisito esclusiva per titoli come JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, Sakamoto Days, Baki Hanma, Beastars, The Seven Deadly Sins e molti altri. Un altro fatto noto è che un adattamento anime spesso aumenta le vendite del relativo manga, e Netflix ha fatto proprio questo con una delle sue nuove serie di maggior. Con alcuni titoli in continua crescita nella sua offerta anime, potreste rimanere sorpresi nel vedere quale franchise sta ottenendo numeri straordinari nel settore del manga.Per chi non lo sapesse,Box è un anime sportivo diverso da tutti gli altri.