I bimbi di Gaza malati di tumore all’Umberto I | Regione Lazio e Sapienza in prima linea per l’impegno umanitario

Il policlinico Umberto I di Roma curerà i bambini didi. La disponibilità è frutto di un accordo tra Universitàe struttura ospedaliera e si inserisce nella cornice del più articolato piano di aiutolanciato dall’Italia e coordinato dal tavolo “Food for”.L’Umberto I pronto a curare i bambini didiLa disponibilità a prendersi cura dei, le cui terapie sono state interrotte a causa degli eventi di guerra accaduti in Palestina, è stata sostenuta dalla rettrice Antonella Polimeni, in accordo con il presidente Francesco Rocca e con il direttore generale del Policlinico, Fabrizio d’Alba.Polimeni: «Diamo il nostro contributo di competenze specialistiche e supporto medico-sanitario»«Il piano sanitario per la popone materno-infantile di, che ho avuto l’onore di presentare al tavolo “Food for” – ha spiegato Polimeni – potrà contare sul sostegno di tutti gli atenei italiani con l’obiettivo di fornire un supporto concreto.