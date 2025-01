Top-games.it - GUIDA RESIDENT EVIL 4 come potenziare TUTTE LE ARMI

Leggi su Top-games.it

4 Remake è uscito ormai da qualche mese, ma ancora non sapetelein modo ottimale, durante l’avventura di Leon? Ecco una comodache spiega le statistiche dellee quali di essetenendo conto delle modifiche uniche, in modo da rendere le disavventure di Leon, una comoda passeggiata nel parco.Su Top Games troverai molte guide sul mondo videoludico, ma anche curiosità e recensioni, non ti dimenticare di fare un giro sui nostri articoli e di scoprire qualche piccola chicca che magari ti sei perso, dei nuovi giochi usciti.Il MERCANTE e lein4Cosìnella sua controparte originale del 2005, anche in questo Remake Leon incontrerà l’iconico Mercante. Questo stravagante personaggio permetterà di acquistare, giubbotti antiproiettile e altri utili oggetti, oltre a fornire la possibilità diogni arma in possesso del giocatore in quel momento, il tutto spendendo le sudate Pesetas raccolte nel mondo di gioco.