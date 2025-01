Fondi sfonda le vetrine di una concessionaria per rubare | ladro colto sul fatto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 gennaio 2025 – I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina unitamente alla Polizia di Stato, questa mattina hanno tratto in arresto un uomo di, autore di un furto all’interno di unadi autovetture del posto.L’operazione è stata condotta congiuntamente dai poliziotti del Commissariato di P.S. die dai Finanzieri della Compagnia diche, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso unadi Via Madonna delle Grazie dove l’uomo, soggetto già noto e già gravato dagli obblighi di firma, dopo aver infranto le vetrate del negozio con la macchina, stava perpetrando un furto con scasso all’interno degli uffici, sottraendo beni informatici, apparati telefonici e denaro contante.L’intervento congiunto dei due Reparti ha permesso di bloccare prontamente il soggetto, recuperare e restituire la refurtiva e di procedere al suo arresto in flagranza.