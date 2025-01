Oasport.it - Atletica, Awuah Baffour accelera sui 60 metri e avvicina Tortu. Zane Weir vince sopra i 20

Stephenha infiammato il sabato pomeriggio per l’italiana, correndo i 60in un interessante 6.61 sul rettilineo di Sheffield (Gran Bretagna). Il 21enne ha migliorato di sette centesimi il proprio personale siglato lo scorso anno nella stessa località e, dopo la stoccata in batteria, si è imposto in finale con il tempo di 6.64. Il velocista tesserato per il Battaglio Cus Torino, nato alle porte di Roma e di stanza a Coventry, si distingue anche in sala dopo che nel 2024 si espresse in un rilevante 10.17 sui 100.L’azzurro hato il primato italiano under 23, che Filippodetiene dal 2019 con 6.58, e si è fermato a un solo centesimo dal minimo per gli Europei Indoor, che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo.tornerà in gara il prossimo fine settimana ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani juniores e promesse.